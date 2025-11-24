Quand la géopolitique s’invite dans les relations commerciales à l’export Ainterexpo Bourg-en-Bresse

Quand la géopolitique s’invite dans les relations commerciales à l’export Lundi 24 novembre, 18h00 Ainterexpo Ain

Cette soirée s’articulera autour de 3 temps forts :

Présentation conjointe de l’Observatoire Économique de la CCI de l’Ain et de la Direction régionale des douanes et droits indirects d’Annecy : L’Ain à l’international : actualités import / export et tendances,

Table-ronde « L’export dans l’Ain : comment sortir du cadre ? » . Avec le témoignages d’entreprises de l’Ain

Conférence de Pascal Boniface : comment les tensions géopolitiques remodèlent les relations commerciales ?

Inscription : https://www.ain.cci.fr/evenement/quand-la-geopolitique-sinvite-dans-les-relations-commerciales-lexport

Ainterexpo 25 avenue du Maréchal Juin 01000Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse 01000 Les Vennes Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Cette conférence sera l’occasion de découvrir comment les enjeux géopolitiques redessinent les règles du commerce international et impactent votre stratégie à l’export ! géopolitique export