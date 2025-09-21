Quand la justice se dévoile : visite du tribunal d’Épinal Tribunal judiciaire Épinal

Quand la justice se dévoile : visite du tribunal d’Épinal Dimanche 21 septembre, 14h00 Tribunal judiciaire Vosges

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Le tribunal judiciaire d’Épinal ouvre exceptionnellement ses portes. À cette occasion, une visite guidée de l’établissement judiciaire est proposée.

Cette visite sera l’occasion de retracer l’histoire du tribunal judiciaire d’Épinal et d’évoquer sa reconstruction, intervenue au début du XXᵉ siècle, alors que le palais de justice jouxtait une maison d’arrêt et de correction. Monsieur Mougenot fut alors l’architecte retenu pour entreprendre, en 1911, les travaux de reconstruction.

Tribunal judiciaire 7 place Edmond Henry, 88026 Épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est 03 29 34 53 53 accueil-epinal@justice.fr L'arrondissement judiciaire d'Épinal forme un ensemble de juridictions réparties entre Épinal (tribunal judiciaire, anciens tribunal de grande instance et tribunal d'instance, tribunal de commerce, conseil de prud'hommes) et Saint-Dié (tribunal de proximité, ancien tribunal d'instance, et conseil de prud'hommes).

Depuis le 1er janvier 2011, et à l’issue de la réforme de la carte judiciaire, le tribunal de grande instance de Saint-Dié a été supprimé, et les affaires en cours ont été transmises au tribunal de grande instance d’Épinal, désormais dénommé tribunal judiciaire. Ce dernier constitue, dans le département des Vosges, la seule juridiction de droit commun de première instance en matière civile, commerciale et pénale, ayant compétence pour les litiges qui n’ont pas été attribués à une autre juridiction.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Tribunal judiciaire d’Epinal