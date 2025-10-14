Quand la littérature nous prépare au pire Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris

Quand la littérature nous prépare au pire Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris mardi 14 octobre 2025.

Dans leur livre Near Chaos : quand la littérature nous prépare au pire (Hermann, 2024), Guillaume Bridet et Simon Bréan explorent la manière dont la littérature contemporaine traite les crises qui menacent nos démocraties, nos valeurs et nos modes de vie.

Depuis la fin des années 2000, des auteurs tels que Jérôme Leroy, Antoinette Rychner, Michel Houellebecq et Wendy Delorme décrivent un monde au bord du chaos. Cette rencontre explorera le phénomène « Near Chaos » : un courant littéraire qui projette un futur proche incertain avec une approche réaliste et percutante.

Guillaume Bridet et Simon Bréan sont professeurs de littérature française à la Sorbonne Nouvelle, membres de l’UMR THALIM.

Rencontre avec Guillaume Bridet et Simon Bréan autour de leur livre « Near Chaos : quand la littérature nous prépare au pire » dans le cadre du cycle « 1 heure, un auteur » à l’Université Sorbonne Nouvelle.

Le mardi 14 octobre 2025

de 18h00 à 19h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Bibliothèque Sorbonne Nouvelle 8 avenue Saint Mandé 75012 Paris

https://www.dbu.univ-paris3.fr/accueil-dbu https://www.facebook.com/bibliothequesorbonnenouvelle/ https://www.facebook.com/bibliothequesorbonnenouvelle/