Quand la main de l’artisan sublime la matière…..

2, bis boulevard Parissot Beaumont-le-Roger Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-04-12 18:30:00

Date(s) :

2026-04-12

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, les créateurs de la Fabrique de la Risle proposent des démonstrations de filage de perles de Murano au chalumeau et de dentelle aux fuseaux. d’autres artisans présenteront le travail de la terre, du polymère, du cuir cousu main. Et toujours une exposition permanente d’artisans à la Fabrique ! .

2, bis boulevard Parissot Beaumont-le-Roger 27170 Eure Normandie +33 6 60 29 44 50

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English : Quand la main de l’artisan sublime la matière…..

L’événement Quand la main de l’artisan sublime la matière….. Beaumont-le-Roger a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay