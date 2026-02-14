Quand la mare se réveille, Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre

Quand la mare se réveille Samedi 14 mars, 14h30 Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Orne

2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE, bottes recommandées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T14:30:00+01:00 – 2026-03-14T16:30:00+01:00

Fin : 2026-03-14T14:30:00+01:00 – 2026-03-14T16:30:00+01:00

Quand le soleil réchauffe les mares, grenouilles, tritons et petites bêtes aquatiques sortent de leur cachette.

Épuisette à la main, venez les découvrir et les observer de près.

Dès 4 ans.

Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Le Moulin Ségrie-fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie

