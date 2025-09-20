Quand la mer monte… Terres et cités englouties – Manoir de Kernault Manoir de Kernault Mellac

Quand la mer monte… Terres et cités englouties – Manoir de Kernault Manoir de Kernault Mellac samedi 20 septembre 2025.

Quand la mer monte… Terres et cités englouties – Manoir de Kernault 20 et 21 septembre Manoir de Kernault Finistère

Visite en autonomie – Public : Famille, Adulte.

Niveau : Pour tous.

JEP les 20 et 21 septembre |Samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Prix : Gratuit.‎

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Ys, Atlantide, Aïse, Cantre’r Gwaelod, Lyonesse, Vineta, Kitej… Loin de disparaître de notre esprit lorsqu’elles sont englouties, les cités légendaires y restent bien vivantes… D’ailleurs, certains disent qu’elles ne sont qu’endormies !

La légende de la Ville d’Ys continue d’alimenter de nombreuses créations et l’antique Atlantide pousse encore aujourd’hui des hommes à partir en expédition. Ces légendes mettent en scène des cités prestigieuses au destin tragique, mais des témoignages encore plus nombreux, appuyés par des preuves matérielles observées sur le littoral, nous rappellent la banalité de la submersion…

Manoir de Kernault Manoir de Kernault, 29300, Mellac Mellac 29300 Finistère Bretagne 02 98 71 90 60 https://www.cdp29.fr/fr/presentation-kernault https://www.facebook.com/cheminsdupatrimoineenfinistere/;https://www.instagram.com/cheminsdupatrimoine/ Le manoir de Kernault a été construit vers 1420-1430 par la famille de Talhouët. Jean de Talhouët, qui était en 1420 clerc d’argenterie à la Chambre des Comptes, remplit entre 1423 et 1433 les fonctions de responsable de l’hôtel de la Duchesse de Bretagne. Le logis a subi en 1627 une réfection (planchers, cheminées) qui n’a pas modifié la structure de l’édifice médiéval. Les communs sud en pans de bois, du même type que la galerie de Tréhardet en Bignan, ont été construits à la même époque. Le logis a connu une nouvelle campagne de réaménagement vers 1750, avec la mise en place d’un nouveau décor intérieur par Forestier le Jeune et l’agrandissement des ouvertures de l’élévation sud.

Malgré ces reprises et l’adjonction de quelques bâtiments adventices aux 19e et 20e siècles, l’ensemble a conservé un décor médiéval et classique de qualité et demeure représentatif d’une demeure noble rurale des 15e-17e siècles.

Ys, Atlantide, Aïse, Cantre’r Gwaelod, Lyonesse, Vineta, Kitej… Loin de disparaître de notre esprit lorsqu’elles sont englouties, les cités légendaires y restent bien vivantes… D’ailleurs, certains à…

Elodie Henaff – CDP29