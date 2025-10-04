Quand la mer nous inspire Médiathèque Albert Camus Antibes

Début : 2025-10-04T16:30:00 – 2025-10-04T17:30:00

Fin : 2025-10-04T16:30:00 – 2025-10-04T17:30:00

Conférence par Denis Allemand, Professeur des universités et directeur scientifique du Centre Scientifique de Monaco, l’institut de recherche de la Principauté de Monaco – En partenariat avec Sciences pour tous.

Le Biomimétisme est une ingénierie qui s’inspire du vivant pour élaborer des solutions technologiques performantes pour l’humain. En s’inspirant de systèmes biologiques éprouvés au cours de l’évolution du vivant, le biomimétisme fournit des solutions durables en accord avec la préservation de l’environnement.

Médiathèque Albert Camus 19bis Boulevard Gustave Chancel 06600 Antibes Antibes 06600 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0489877295 https://www.ma-mediatheque.net/Default/accueil-portal.aspx

Science pour tous 06