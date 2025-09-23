Quand la musique fait swinguer les neurones Espace Culturel du Brionnais Chauffailles

Quand la musique fait swinguer les neurones

Espace Culturel du Brionnais 2 ter Rue Gambetta Chauffailles Saône-et-Loire

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17 22:00:00

2026-01-17

Conférence Concert Tout public, dès 8 ans 1h15.

Une conférence scientifique en forme d’opéra-rock qui dévoile les effets de la musique sur le cerveau.

« The Rolling String Quartet », animé par Emmanuel Bigand, démontre le pouvoir de stimulation de la musique sur le cerveau en revisitant les grands tubes du répertoire Rock Pop des années 60 à nos jours.

Quand science et musique combinent leurs effets, vous verrez que le cerveau fait effectivement swinguer ses neurones ! .

