Quand la nature inspire les artistes (exposition) – Saint-Épain, 24 mai 2025 07:00, Saint-Épain.

Indre-et-Loire

Quand la nature inspire les artistes (exposition) Musée du Presbytère 12 rue de la Prévôté Saint-Épain Indre-et-Loire

Le Musée du Presbytère de Saint-Epain accueille Frédéric Mercier et Valérie Meyer, deux artistes très talentueux, qui expriment la beauté du monde par la peinture et le dessin.

Une magnifique exposition à ne manquer sous aucun prétexte !

Musée du Presbytère 12 rue de la Prévôté

Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 80 21

English :

The Musée du Presbytère in Saint-Epain welcomes Frédéric Mercier and Valérie Meyer, two highly talented artists who express the beauty of the world through painting and drawing.

A magnificent exhibition not to be missed!

German :

Das Musée du Presbytère in Saint-Epain empfängt Frédéric Mercier und Valérie Meyer, zwei sehr talentierte Künstler, die die Schönheit der Welt durch Malerei und Zeichnungen zum Ausdruck bringen.

Eine wunderbare Ausstellung, die Sie auf keinen Fall verpassen sollten!

Italiano :

Il Musée du Presbytère di Saint-Epain accoglie Frédéric Mercier e Valérie Meyer, due artisti di grande talento che esprimono la bellezza del mondo attraverso la pittura e il disegno.

Una magnifica mostra da non perdere!

Espanol :

El Museo del Presbiterio de Saint-Epain acoge a Frédéric Mercier y Valérie Meyer, dos artistas de gran talento que expresan la belleza del mundo a través de la pintura y el dibujo.

Una magnífica exposición que no debe perderse

