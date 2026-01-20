Quand la neige nous conte Lecture Librairie la Cordelette Romans-sur-Isère
Quand la neige nous conte Lecture Librairie la Cordelette Romans-sur-Isère samedi 7 février 2026.
Quand la neige nous conte Lecture
Librairie la Cordelette 6 cote des Cordeliers Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2026-02-07 10:30:00
fin : 2026-02-07
2026-02-07
La librairie La Cordelette organise une lecture conte hivernal. Quand la Neige nous conte, la magie s’installe.
Lecture animée en signes et comptine.
Librairie la Cordelette 6 cote des Cordeliers Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 15 55 librairiedescordeliers@gmail.com
English :
La Cordelette bookshop organizes a winter story reading. When the Snow tells the tale, magic happens.
Animated reading with signs and rhymes.
