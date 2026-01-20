Quand la neige nous conte Lecture Librairie la Cordelette Romans-sur-Isère

Quand la neige nous conte Lecture

Librairie la Cordelette 6 cote des Cordeliers Romans-sur-Isère Drôme

2026-02-07 10:30:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

La librairie La Cordelette organise une lecture conte hivernal. Quand la Neige nous conte, la magie s’installe.

Lecture animée en signes et comptine.

Librairie la Cordelette 6 cote des Cordeliers Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 15 55 librairiedescordeliers@gmail.com

English :

La Cordelette bookshop organizes a winter story reading. When the Snow tells the tale, magic happens.

Animated reading with signs and rhymes.

