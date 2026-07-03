Quand la nuit se lève- À partir de 8 ans Heidwiller
mardi 25 août 2026 · Heidwiller
Informations pratiques
Heidwiller
Quand la nuit se lève- À partir de 8 ans
10 place de la Mairie Heidwiller Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-25 20:00:00
fin : 2026-08-25 23:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Lors d’une sortie nocturne, découvrez les méfaits de la pollution lumineuse sur les insectes et les oiseaux. Sur inscription accueil@cc-sundgau.fr
La pollution lumineuse est la deuxième cause d’extinction des insectes et provoque chaque année la mort de millions d’oiseaux. Lors d’une balade vespérale, découvrez les raisons de cette hécatombe, laissez-vous imprégner par l’ambiance de la nuit et contemplez les étoiles d’un ciel noir.
Inscription obligatoire auprès de la CCS à accueil@cc-sundgau.fr
Rendez-vous devant l’église de Heidwiller.
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10 place de la Mairie Heidwiller 68720 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20 accueil@cc-sundgau.fr
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English :
During a nighttime outing, discover the harmful effects of light pollution on insects and birds. Registration required: accueil@cc-sundgau.fr
L’événement Quand la nuit se lève- À partir de 8 ans Heidwiller a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Sundgau