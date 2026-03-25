Quand la nuit s’éveille

Roche de Hautepierre-le-Châtelet Les Premiers Sapins Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:30:00

fin : 2026-07-16 22:30:00

Date(s) :

2026-07-16

À la nuit tombée, la Roche de Hautepierre-le-Châtelet se transforme sous les étoiles. Dès 20h30, rejoignez-nous pour une expérience nocturne inoubliable. Équipés d’une batbox, partez

à la rencontre des chauves-souris et captez en direct leurs mystérieux ultrasons. Entre deux battements d’ailes, tendez l’oreille chouettes et autres créatures nocturnes pourraient bien

se manifester dans l’obscurité! CPIE du Haut-Doubs Inscription obligatoire .

Roche de Hautepierre-le-Châtelet Les Premiers Sapins 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 82 99

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English : Quand la nuit s’éveille

L’événement Quand la nuit s’éveille Les Premiers Sapins a été mis à jour le 2026-03-25 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS