Quand la nuit s’éveille Les Premiers Sapins
Quand la nuit s’éveille Les Premiers Sapins jeudi 16 juillet 2026.
Quand la nuit s’éveille
Roche de Hautepierre-le-Châtelet Les Premiers Sapins Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:30:00
fin : 2026-07-16 22:30:00
Date(s) :
2026-07-16
À la nuit tombée, la Roche de Hautepierre-le-Châtelet se transforme sous les étoiles. Dès 20h30, rejoignez-nous pour une expérience nocturne inoubliable. Équipés d’une batbox, partez
à la rencontre des chauves-souris et captez en direct leurs mystérieux ultrasons. Entre deux battements d’ailes, tendez l’oreille chouettes et autres créatures nocturnes pourraient bien
se manifester dans l’obscurité! CPIE du Haut-Doubs Inscription obligatoire .
Roche de Hautepierre-le-Châtelet Les Premiers Sapins 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 82 99
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English : Quand la nuit s’éveille
L’événement Quand la nuit s’éveille Les Premiers Sapins a été mis à jour le 2026-03-25 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS
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