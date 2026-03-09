Quand la petite enfance interroge le livre Lillico Rennes Jeudi 16 avril, 20h00 Gratuit. Inscription conseillée sur : https://www.helloasso.com/associations/collectif-etre-parent-aujourd-hui/evenements/quand-la-petite-enfance-interroge-le-livre

Le livre d’artiste pour les bébés, un outil au service de la relation parent-enfant. Animée par Sarah Pastel – Attachée aux relations avec les publics à Lillico, théâtre jeune public / Rennes

Après un échange sur les bienfaits de la lecture et de la manipulation du livre pour les tout-petits, nous serons plongés dans l’univers de la Chuchoterie, un espace dédié à l’exploration de créations qui invitent aux rêves et à l’imagination.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-16T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-16T22:00:00.000+02:00

1

https://www.helloasso.com/associations/collectif-etre-parent-aujourd-hui/evenements/quand-la-petite-enfance-interroge-le-livre

Lillico 14, rue Guy Ropartz – 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

