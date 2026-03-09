Quand la petite enfance interroge le livre Lillico Rennes
Quand la petite enfance interroge le livre Lillico Rennes jeudi 16 avril 2026.
Quand la petite enfance interroge le livre Lillico Rennes Jeudi 16 avril, 20h00 Gratuit. Inscription conseillée sur : https://www.helloasso.com/associations/collectif-etre-parent-aujourd-hui/evenements/quand-la-petite-enfance-interroge-le-livre
Le livre d’artiste pour les bébés, un outil au service de la relation parent-enfant. Animée par Sarah Pastel – Attachée aux relations avec les publics à Lillico, théâtre jeune public / Rennes
Après un échange sur les bienfaits de la lecture et de la manipulation du livre pour les tout-petits, nous serons plongés dans l’univers de la Chuchoterie, un espace dédié à l’exploration de créations qui invitent aux rêves et à l’imagination.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-16T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-16T22:00:00.000+02:00
1
https://www.helloasso.com/associations/collectif-etre-parent-aujourd-hui/evenements/quand-la-petite-enfance-interroge-le-livre
Lillico 14, rue Guy Ropartz – 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine