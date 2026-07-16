Quand la photographie inspire une histoire, Bibliothèque municipale, Nogent-sur-Seine

Informations pratiques

Quand la photographie inspire une histoire Samedi 19 septembre, 10h00, 14h30 Bibliothèque municipale Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

À partir de photographies anciennes des moulins de la ville de Nogent-sur-Seine, avant et après l’incendie de 1907, laissez libre cours à votre imagination en écrivant une histoire inspirée de ce témoignage du passé. Votre histoire pourra, ensuite, être illustrée pour donner vie à votre récit.

Bibliothèque municipale 3 rue François Bachimont 10400 Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est 03.25.39.17.46 [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@nogentsurseine.fr »}]

Quand la photographie inspire une histoire

©Bibliothèque municipale de Nogent-sur-Seine