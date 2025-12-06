Quand la rue Sainte se déguste Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès de Marseille Marseille
Quand la rue Sainte se déguste
Samedi 6 décembre 2025.
Laissez-vous immerger dans les traditions de Noël au cœur de Marseille et suivez votre guide à travers ses rues commerçantes.
L’Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès a créé des visites guidées spécialement pour les fêtes de fin d’année. Partez à la rencontre des artisans et métiers de bouche de la rue Sainte !
Le long d’un parcours gourmand savamment concocté, un guide vous fera découvrir cette artère historique et gourmande de Marseille qui relie le Vieux-Port à Saint-Victor.
Entre histoire et bonne chère, de délicieuses surprises en perspective !
En partenariat avec Marseille Centre et la fédération des commerces du centre-ville. .
Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès de Marseille 11 La Canebière Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Immerse yourself in Christmas traditions in the heart of Marseille and follow your guide through its shopping streets.
German :
Lassen Sie sich in die Weihnachtsbräuche im Herzen von Marseille eintauchen und folgen Sie Ihrem Führer durch die Einkaufsstraßen.
Italiano :
Immergetevi nelle tradizioni natalizie nel cuore di Marsiglia e seguite la vostra guida nelle vie dello shopping.
Espanol :
Sumérjase en las tradiciones navideñas en el corazón de Marsella y siga a su guía por sus calles comerciales.
