Quand la Terre tremble Espace des sciences – Salles d’exposition Rennes Mardi 4 novembre, 17h30 Ille-et-Vilaine

Tarif : 8 €

Tarif réduit : 6 €

Gratuit pour les moins de 5 ans accompagnés

Amplifié et interprété en LSF

Chaque jour, des séismes se

produisent dans le monde. En France, on en dénombre en moyenne 4 000 par an ! Pourquoi y a-t-il des tremblements de terre ? Où se produisent-ils ? Peut-on les prédire ? Comment s’en protéger ? Plongez au cœur de la Terre pour explorer en profondeur ces phénomènes naturels. Alliant géologie, études scientifiques et prévention, cette exposition explore les différentes facettes des tremblements de terre grâce à des dispositifs ludiques et interactifs.

Si vous êtes malentendants, appareillés ou pas, nous pouvons vous prêter un casque d’amplification ou un collier magnétique. Il suffit de nous le demander lors de votre réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-04T17:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-04T18:30:00.000+01:00

https://billetterie.leschampslibres.fr/fr-FR/billetterie

Espace des sciences – Salles d’exposition Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine