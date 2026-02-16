Quand la vannerie façonnait un village l’histoire singulière de la Fazilière Rue Clément Ader Parthenay
La Fazilière ? Derrière ce toponyme, en apparence banal pour un lieu-dit en Gâtine, se cache une histoire socio-économique unique, marquée par le
développement, au début du XIXème siècle, d’une activité artisanale emblématique la vannerie en châtaignier. Pendant près de deux cents ans, ce hameau de Vernoux-en-Gâtine s’est distingué des campagnes environnantes, formant une microsociété à part entière, centrée autour de ce savoir-faire artisanal.
Si les archives écrites restent rares pour expliquer l’essor de cette activité, les témoignages recueillis auprès des derniers vanniers en activité, révèlent une page méconnue de notre histoire contemporaine et de notre patrimoine local. .
