Quand la vannerie façonnait un village l’histoire singulière de la Fazilière Rue Clément Ader Parthenay

Quand la vannerie façonnait un village l’histoire singulière de la Fazilière

Rue Clément Ader Maison du temps libre Parthenay Deux-Sèvres

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

2026-03-06

La Fazilière ? Derrière ce toponyme, en apparence banal pour un lieu-dit en Gâtine, se cache une histoire socio-économique unique, marquée par le

développement, au début du XIXème siècle, d’une activité artisanale emblématique la vannerie en châtaignier. Pendant près de deux cents ans, ce hameau de Vernoux-en-Gâtine s’est distingué des campagnes environnantes, formant une microsociété à part entière, centrée autour de ce savoir-faire artisanal.

Si les archives écrites restent rares pour expliquer l’essor de cette activité, les témoignages recueillis auprès des derniers vanniers en activité, révèlent une page méconnue de notre histoire contemporaine et de notre patrimoine local. .

Rue Clément Ader Maison du temps libre Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine sh2pg79200@gmail.com

