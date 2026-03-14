Quand la vie nous confronte au deuil Hôpital privé du Confluent / Nouvelles Cliniques Nantaises Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-02 19:00 – 21:00

Gratuit : oui sur inscription obligatoire Gratuit – sur inscription obligatoire : https://www.billetweb.fr/conference-quand-la-vie-nous-confronte-au-deuil Tout public

Conférence grand public Jeudi 2 avril 2026 à 19h, l’Équipe Mobile de Soins Palliatifs de l’Hôpital Privé du Confluent accueille Jean-Michel Longneaux, philosophe, professeur à l’Université de Namur, conseiller en éthique dans le monde de la santé et rédacteur en chef de la revue Ethica Clinica, pour sa conférence annuelle intitulée : « Quand la vie nous confronte au deuil ». À partir de son expérience de terrain et de son ouvrage, « Finitude, solitude, incertitude, philosophie du deuil », il abordera la question du deuil comme épreuve universelle impliquant toutes les pertes auxquelles l’individu peut être confronté au cours de sa vie . Que signifie « faire son deuil » ? Le temps suffit-il à apaiser la perte ? Comment accompagner, et comment être accompagné, lorsque la vie nous confronte à l’absence ? Souvent traversé dans le silence ou l’isolement, le deuil mérite d’être pensé et partagé. Cette conférence proposera une réflexion profonde et accessible sur une expérience aussi intime qu’universelle. Porte 6 – 1er étage – Centre de conférence

Hôpital privé du Confluent / Nouvelles Cliniques Nantaises Nantes Sud Nantes 44200

02 28 25 50 00 http://www.groupeconfluent.fr/fr/ https://hopitalpriveconfluent.vivalto-sante.com/conference-quand-la-vie-nous-confronte-au-deuil-de-jean-michel-longneaux-le-2-avril/



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