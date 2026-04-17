Quand la vie va Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS

Bienvenue dans le monde de Filo Vrillépic, un garçon à la tignasse rousse en broussaille qui n’a pas la langue dans sa poche ! Pas encore adulte mais plus tout à fait enfant, il a des tas de questions et apparaît comme un philosophe en puissance. Promenant sa bouille malicieuse, il estime que les jeunes ont leur mot à dire et ne s’en prive pas. Il évolue dans la vie avec autant de certitudes que d’interrogations, ses répliques sont des pépites qui font mouche, qui ouvrent les possibles et invitent à la réflexion. À la fois impertinent et lunaire, Filo se pose de nombreuses questions existentielles.

La Compagnie des Lucioles. Adaptation et mise en scène : Alice Benoit Fourdinier

Distribution : Emeline Hauw et Stéphane Piller.

Partenaires : la Communauté de communes du Val d’Oise et le Conseil Régional des Hauts de France

Dans le cadre de la première semaine du théâtre du 13 au 18 avril 2026, organisation d’un spectacle de théâtre

Le vendredi 17 avril 2026

de 19h30 à 20h30

gratuit

Il vous appartient impérativement de suivre le lien suivant pour réserver des places

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-17T22:30:00+02:00

fin : 2026-04-17T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-17T19:30:00+02:00_2026-04-17T20:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Darius Milhaud 2 impasse Vandal 75014 PARIS



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