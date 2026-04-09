Quand la vie va ou les péripéties d’un jeune héros engagé, d’après Pico Bogue Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS

Bienvenue dans le monde de Filo Vrillépic, un garçon à la tignasse rousse en broussaille qui n’a pas la langue dans sa poche ! Pas encore adulte mais plus tout à fait enfant, il a des tas de questions et apparaît comme un philosophe en puissance. Promenant sa bouille malicieuse, il estime que les jeunes ont leur mot à dire et ne s’en prive pas.

Il évolue dans la vie avec autant de certitudes que d’interrogations, ses répliques sont des pépites qui font mouche, qui ouvrent les possibles et invitent à la réflexion. À la fois impertinent et lunaire, Filo se pose de nombreuses questions existentielles.

Adaptation et mise en scène : Alice Benoit Fourdinier

Distribution : Emeline Hauw et Stéphane Piller

Direction artistique : Jérôme Wacquiez

Production : Compagnie des Lucioles

Partenaires : Communauté de communes du Val d’Oise et Conseil Régional des Hauts de France

Dans le cadre de la SEMAINE ART DRAMATIQUE

du Lundi 13 au samedi 18 Avril 2026, organisation d’un spectacle de théâtre

Le vendredi 17 avril 2026

de 19h30 à 20h30

gratuit

Pour réserver des places, il vous appartient impérativement de suivre le lien ci-dessous :

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-17T22:30:00+02:00

fin : 2026-04-17T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-17T19:30:00+02:00_2026-04-17T20:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Darius Milhaud 2 impasse Vandal 75014 PARIS



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