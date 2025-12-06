Quand le vin et la truffe se rencontrent Richerenches

Quand le vin et la truffe se rencontrent

Route de Valréas Richerenches Vaucluse

Début : Samedi 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-27 12:00:00

2025-12-06 2025-12-07

Lorsque la truffe et le vin se rencontrent… Dégustation de toast truffé, fines lamelles de truffes fraîches du marché, tranchées dans l’instant, allongées sur une tranche de pain sélectionné, avec son beurre et une pointe de fleur de sel.

Route de Valréas Richerenches 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 28 01 00 boutique@cellierdestempliers.com

English : Quand le vin et la truffe se rencontrent

When truffles and wine meet… Tasting of truffle toast, thin slices of fresh truffles from the market, sliced in the moment, spread on a slice of selected bread, with butter and a touch of fleur de sel.

German : Quand le vin et la truffe se rencontrent

Wenn Trüffel und Wein sich begegnen… Verkostung von Trüffeltoast, dünne Streifen aus marktfrischen Trüffeln, die im Augenblick geschnitten und auf eine Scheibe ausgewähltes Brot gelegt werden, mit seiner Butter und einem Hauch von Fleur de Sel.

Italiano : Quand le vin et la truffe se rencontrent

Quando il tartufo e il vino si incontrano… Assaggiate un toast al tartufo, sottili fette di tartufo fresco del mercato, affettate al momento, spalmate su una fetta di pane selezionato con burro e un tocco di fleur de sel.

Espanol : Quand le vin et la truffe se rencontrent

Cuando las trufas y el vino se encuentran… Deguste una tostada de trufa, finas láminas de trufas frescas del mercado, cortadas en el momento, untadas en una rebanada de pan selecto con mantequilla y un toque de flor de sal.

