Quand l’archeozoologie se cache en biblio Bibliothèque municipale D’etauliers Étauliers

Quand l’archeozoologie se cache en biblio Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque municipale D’etauliers Gironde

Suivez en famille les pas de OO et de AA deux jeunes sapiens de la préhistoire à l’aide d’énigmes balises cachées dans la bibliothèque afin que le public s’approprie l’espace. Une petite récompense sera donnée aux participants.

Bibliothèque municipale D’etauliers 71 Rue Principale 33820 Étauliers Étauliers 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557647027 présence de parking, transports à proximité

