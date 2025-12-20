Quand l’Art Déco fait le buzz ! Place Saint Pierre Limoges

Quand l’Art Déco fait le buzz !

Place Saint Pierre Pavillon du Verdurier Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

À 18 h

Venez tester vos connaissances sur le patrimoine et l’histoire de la période Art déco lors d’une soirée quizz.

En partenariat avec les Archives municipales, la Bibliothèque Francophone Multimédia et le Conservatoire à rayonnement régional de Limoges.

Entrée libre dans la limite des places disponibles .

Place Saint Pierre Pavillon du Verdurier Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87

