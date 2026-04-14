Quand l’art s’unit pour la paix : nuit européenne entre musique et poésie, MadXI Contemporary Museum – Latina, Latina

Quand l’art s’unit pour la paix : nuit européenne entre musique et poésie Samedi 23 mai, 19h30 MadXI Contemporary Museum – Latina Latina

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

NUIT EUROPÉENNE AU MADXI

Art, musique et poésie pour la PAIX

Au Musée d’Art Contemporain de Latina, ouverture nocturne avec des événements musicaux et littéraires :

Mic And Drop « Assalto Lirico GAZA non può morire », événement poético-littéraire dirigé par Massimo de Martino, et concert-performance du duo sonore onirique DOS avec Annalisa De Feo et Livia De Romanis.

ARTISTES & MUSÉES POUR LA PAIX MAD DONNA 2026 : Trente artistes exposent aux côtés de la collection d’art contemporain du MADXI, exposition organisée par Fabio D’Achille.

Artistes participantes : Paola Acciarino, Stefania Beltrami, Ornella Boccuzzi, Natasha Bozharova, Germana Brizio, Raffaella Caminiti, Rossana Carturan, Antonella Catini, Lavinia Cestrone, Claudia Chittano, Alessandra Chicarella, Cleonice Gioia, Laura Giusti, Maria Rita Laurenti, Annalisa Lazzarotto, Marina Mangiapelo, Monica Menchella, Roberta Modena, Marta Paladini, Silvia Palamara, Alena Panchishin, Nicoletta Piazza, Donatella Pinocci, Flora Rucco, Marianna Carolina Sale, Ersilia Sarrecchia, Mirella Sperduti, Daisy Triolo, Fabiana Tornesi, Piera Vertecchi.

L’exposition est dédiée à la mémoire de l’artiste Annalisa Lazzarotto, disparue prématurément. Texte critique de l’historienne de l’art Francesca Piovan :

« Combien de ces filles et jeunes femmes auraient voulu devenir artistes ?

Combien d’entre elles auraient pu laisser une marque importante, forte et délicate de leur existence fragile mais déjà tempérée ?

C’est la question qui doit remuer les consciences artistiques, annihilées par tant de violence persistante.

Le monde, compris comme collectivité intemporelle, a été privé, dépouillé, dérobé de cette touche féminine, de ces voix qui deviennent des échos criés depuis une autre dimension, relativement lointaine pour nous.

C’est de ce postulat que l’Art devient testament visuel, qui nous traverse, nous exhorte et nous anime.

C’est de ce postulat qu’émerge le besoin d’interventions chorales, unies et unificatrices.

Et encore le besoin de rendre l’expérience de la paix un processus concret, au-delà du concept théorique, souvent divisif ; évitant cette mutation de pensée et cette perception permanente de prison idéologique à laquelle nous sommes soumis.

L’Art devient prière. Communication universelle. Langage pacifiste. Conscience critique. Responsabilité sociale.

En même temps, le Musée, lieu sacré des Muses, n’est plus seulement un conteneur. Il devient la surface sur laquelle projeter ces prières, ces langages, ces consciences.

Un lieu conventionnellement et silencieusement liturgique se pare de bruit, de couleur, de voix et d’un unique grand sentiment d’appartenance. » (FP)

MadXI Contemporary Museum – Latina Tor Tre Ponti, Latina Latina 04100 Latina Latium +393483352590 http://www.madarte.it https://www.facebook.com/123243761111809/

NUIT EUROPÉENNE AU MADXI

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