Quand l’automobile raconte notre patrimoine Pornic

Quand l’automobile raconte notre patrimoine

Parking du Château Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine à Pornic, les membres d’Auto-Rétro Pornic exposeront leurs véhicules à 2 ou 4 roues au public sur le parking du château de Pornic.

L’association proposera aussi la vente de gâteaux faits maison boissonset huitres. Vous pourrez aussi y découvrir la boutique du club.

Informations pratiques

Parking du Château Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 63 99 38 44

English :

As part of the European Heritage Days in Pornic, members of Auto-Rétro Pornic will be exhibiting their 2 and 4-wheeled vehicles to the public in the parking lot of the Château de Pornic.

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals in Pornic werden die Mitglieder von Auto-Rétro Pornic ihre zwei- und vierrädrigen Fahrzeuge auf dem Parkplatz des Schlosses von Pornic der Öffentlichkeit präsentieren.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio di Pornic, i membri dell’Auto-Rétro Pornic esporranno al pubblico i loro veicoli a 2 e 4 ruote nel parcheggio del Castello di Pornic.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio de Pornic, los miembros de Auto-Rétro Pornic expondrán al público sus vehículos de 2 y 4 ruedas en el aparcamiento del Château de Pornic.

