Quand le chat n’est pas là… ça part en live ! Théâtre de Jeanne Nantes mercredi 4 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-04 14:30 – 15:30

Gratuit : non 9 € moins de 12 ans / 11 € 9 € moins de 12 ans / 11 €Hors frais de location BILLETTERIE : theatre-jeanne.com Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 8

Concert théâtralisé – pour jeune public de 3 à 8 ansde et avec Lilie Printemps et Damien Joëts Un univers multicolore foisonnant d’humour, de douceur, d’énergie et savoureusement pop !Lilie Printemps et Damien Joëts chantent le quotidien de l’enfant : à l’école, dans le bain, avec doudou, dans le jardin…Tant de chansons originales sur des thèmes tels que la nature, l’amitié, le respect, la différence, l’école, en mettant en avant la joie et l’amusement.Deux voix, une guitare, des bruitages extraordinaires, des imitations incroyables, des costumes magnifiques – et déjà un kilo de second degré ! – des chansons ordinaires sur l’ordinaire, un prétexte pour jouer à jouer, rigoler et s’amuser ! Durée : 55 min. environ Représentations du 21 janvier au 4 février 2026 :mercredi à 14h30

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com/