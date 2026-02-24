« Quand le cinéma américain s’empare de la guerre du Pacifique, de Pearl Harbour à Midway (1941-1942) », par Thierry Piel et Ulrich Huygevelde Amphi A, bâtiment Bias 2, Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-04 18:00 – 19:30

Gratuit : oui Entrée libre – Pas de réservation Tout public

Ciné Histoire Dimanche 7 décembre 1941, 7H49 : le capitaine de vaisseau Mitsuo Fuchida adresse le message convenu « Tora tora tora » annonçant que l’attaque surprise par l’aviation japonaise de la rade de Pearl Harbor n’avait pas été éventée. Cette opération audacieuse et sidérante que le président des U.S.A. Franklin Delano Roosevelt qualifiera le lendemain de « jour d’infamie » en préambule du discours demandant au Congrès de déclarer la guerre au Japon marque le commencement de la guerre du Pacifique. Au-delà de la surprise que fut pour les U.S.A. ce raid aérien meurtrier, la décision du Japon d’entrer en guerre et d’y entrainer de facto les Américains n’est que la conséquence d’une lente dégradation des relations entre les deux principales puissances du Pacifique au cours des années 30. Contre toute attente le moment de stupeur passé, les U.S.A. réussissent à se rétablir alors que l’expansion éclair du Japon commence à marquer le pas. L’attaque manquée en juin 1942 de la flotte japonaise aux abords de Midway sonnera de ce point de vue comme le premier vrai signal d’une défaite japonaise annoncée. Avec Thierry Piel, Maître de conférence et agrégé d’histoire à Nantes Université et Ulrich Huygevelde, diplômé de Sciences-po Paris en politique comparée (Centre Géopolis et Euradio)

Amphi A, bâtiment Bias 2, Nantes 44000

