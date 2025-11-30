QUAND LE CLASSIQUE RENCONTRE LE JAZZ

10 Rue Saint-Sever Agde Hérault

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Concert

Hagenberg Haydn Mozart Chilcott

Illuminare Missa Brevis Te Deum Little Jazz Mass

Avec

> l’Ensemble Instrumental de Montpellier

> L’Ensemble Vocal de Montpellier et Mélopoïa d’Agde

Soliste Juliette Hammel

Direction Franck Fontcouberte et Francine Guilhem

Payant

Plein tarif le soir du concert,

Prévente jusqu’au 29 novembre à la librairie Promenade au Phare 31 rue Brescou Agde

et sur le site www.melopia.fr .

10 Rue Saint-Sever Agde 34300 Hérault Occitanie

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement QUAND LE CLASSIQUE RENCONTRE LE JAZZ Agde a été mis à jour le 2025-11-21 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE