QUAND LE CLASSIQUE RENCONTRE LE JAZZ Agde dimanche 30 novembre 2025.
10 Rue Saint-Sever Agde Hérault
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Concert
Hagenberg Haydn Mozart Chilcott
Illuminare Missa Brevis Te Deum Little Jazz Mass
Avec
> l’Ensemble Instrumental de Montpellier
> L’Ensemble Vocal de Montpellier et Mélopoïa d’Agde
Soliste Juliette Hammel
Direction Franck Fontcouberte et Francine Guilhem
Payant
Plein tarif le soir du concert,
Prévente jusqu’au 29 novembre à la librairie Promenade au Phare 31 rue Brescou Agde
et sur le site www.melopia.fr .
10 Rue Saint-Sever Agde 34300 Hérault Occitanie
