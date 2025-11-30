QUAND LE CLASSIQUE RENCONTRE LE JAZZ Agde

QUAND LE CLASSIQUE RENCONTRE LE JAZZ

10 Rue Saint-Sever Agde Hérault

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Concert
Hagenberg Haydn Mozart Chilcott
Illuminare Missa Brevis Te Deum Little Jazz Mass

Avec
> l’Ensemble Instrumental de Montpellier
> L’Ensemble Vocal de Montpellier et Mélopoïa d’Agde
Soliste Juliette Hammel
Direction Franck Fontcouberte et Francine Guilhem

Payant
Plein tarif le soir du concert,

Prévente jusqu’au 29 novembre à la librairie Promenade au Phare 31 rue Brescou Agde
et sur le site www.melopia.fr   .

