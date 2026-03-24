Quand le clocher tors s’anime

1 rue des Motelles Saint-Aubin-sur-Gaillon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29 23:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Lors de cette soirée, le clocher tors de l’église Saint Aubin sera au centre de toutes les attentions. Illuminations, musique et autres surprises viendront mettre en valeur ce patrimoine d’exception.

Restauration sur place. .

1 rue des Motelles Saint-Aubin-sur-Gaillon 27600 Eure Normandie +33 2 32 53 02 62 communication@saintaubin27.fr

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English : Quand le clocher tors s’anime

L’événement Quand le clocher tors s’anime Saint-Aubin-sur-Gaillon a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure