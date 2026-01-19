Quand le Comté devient Bière Poligny

Quand le Comté devient Bière

Maison du Comté Poligny Jura

Début : 2026-02-13 15:00:00

fin : 2026-02-20

2026-02-13 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-06

Romain, ancien fromager devenu brasseur, vous raconte comment une part du Comté peut devenir… une bière.

Laissez-vous surprendre par des accords savoureux entre Comté et cervoise innovante !

Visite du musée comprise avant l’atelier .

English : Quand le Comté devient Bière

