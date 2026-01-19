Quand le Comté devient Bière Poligny
Quand le Comté devient Bière Poligny vendredi 13 février 2026.
Quand le Comté devient Bière
Maison du Comté Poligny Jura
Tarif : 19.9 – 19.9 – 19.9 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 15:00:00
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-13 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-06
Romain, ancien fromager devenu brasseur, vous raconte comment une part du Comté peut devenir… une bière.
Laissez-vous surprendre par des accords savoureux entre Comté et cervoise innovante !
Visite du musée comprise avant l’atelier .
Maison du Comté Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 78 40 info@maisonducomte.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Quand le Comté devient Bière
L’événement Quand le Comté devient Bière Poligny a été mis à jour le 2026-01-19 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)