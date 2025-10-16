Quand le corps parle stress, émotions et santé en dialogue Amphi Favoreu Aix-en-Provence

Quand le corps parle stress, émotions et santé en dialogue Amphi Favoreu Aix-en-Provence jeudi 16 octobre 2025.

Quand le corps parle stress, émotions et santé en dialogue

Jeudi 16 octobre 2025 de 14h30 à 16h. Amphi Favoreu 5 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 14:30:00

fin : 2025-10-16 16:00:00

Date(s) :

2025-10-16

Qu’évoque pour nous le stress ? Bien souvent, une image négative s’impose surcharge mentale, tensions, mal-être, agressions verbales ou physiques… Pourtant, le stress n’est pas toujours un ennemi.

Cette conférence propose d’explorer le stress dans toutes ses dimensions comment il peut être à la fois un moteur et un frein, selon la manière dont nous le percevons et y réagissons. Nous verrons aussi comment il interagit avec nos émotions, nos ressentis et notre santé. Car ce dialogue constant entre le corps et l’esprit peut influencer en profondeur notre équilibre global, jusqu’à impacter le système immunitaire, cardiovasculaire et notre bien-être psychique. Mieux comprendre ces mécanismes neurobiologiques et émotionnels, c’est apprendre à mieux écouter ce que notre corps nous dit et peut-être, à mieux y répondre. .

Amphi Favoreu 5 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 22 30 marie-ange.papa@univ-amu.fr

English :

What does stress mean to us? It often conjures up a negative image: mental overload, tension, unhappiness, verbal or physical aggression? But stress is not always an enemy.

German :

Was denken wir über Stress? Oft hat er ein negatives Image: geistige Überlastung, Anspannung, Unwohlsein, verbale oder körperliche Aggressionen? Doch Stress ist nicht immer ein Feind.

Italiano :

Che cosa significa per noi lo stress? Spesso evoca un’immagine negativa: sovraccarico mentale, tensione, infelicità, aggressività verbale o fisica? Ma lo stress non è sempre un nemico.

Espanol :

¿Qué significa para nosotros el estrés? A menudo evoca una imagen negativa: sobrecarga mental, tensión, infelicidad, agresión verbal o física? Pero el estrés no siempre es un enemigo.

L’événement Quand le corps parle stress, émotions et santé en dialogue Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence