Quand le handicap inspire l’industrie Agence NICE OUEST Nice

Quand le handicap inspire l’industrie Jeudi 20 novembre, 08h00 Agence NICE OUEST Maritime Alps

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T08:00:00+01:00 – 2025-11-20T10:00:00+01:00

Fin : 2025-11-20T08:00:00+01:00 – 2025-11-20T10:00:00+01:00

Découvrez comment l’industrie favorise l’intégration des personnes en situation de handicap et rejoignez-nous pour découvrir les entreprises industrielles inclusives de notre territoire.

Plusieurs temps seront proposés lors de cette matinée : présentation du secteur, des ateliers « découverte d’objets »… Une matinée riche en échanges et partages.

Agence NICE OUEST 06200 Nice Nice 06200 Caucade Maritime Alps Provence-Alpes-Côte d'Azur

Découvrez comment l’industrie favorise l’intégration des personnes en situation de handicap et rejoignez-nous pour découvrir les entreprises industrielles inclusives de notre territoire. La semaine du handicap La semaine de l’industrie