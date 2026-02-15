Quand le Japon s’invite dans vos bibliothèques Médiathèque La Ruche Sens

Quand le Japon s’invite dans vos bibliothèques

Médiathèque La Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Yonne

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-21

Le Japon s’invite dans vos bibliothèques du 16 au 21 février 2026 dans le cadre de SaYONNE’ara !

Au programme à La Ruche

Du 9 au 27 février exposition L’Art du papier Origami, Nature et Tradition au Japon

Exposition présentant l’art du papier plié japonais et donnant des clés pour organiser des ateliers.

Lundi 16 février de 14h30 à 16h à la médiathèque Histoire en kamishibaï & atelier créatif

Découvrez une histoire en kamishibaï, ce fameux théâtre de conte japonais, autour d’une célèbre légende japonaise. Un atelier créatif vous sera proposé à l’issue de ce conte.

Sur inscription, à partir de 7 ans

Mardi 17 février de 14h à 16h à la médiathèque Shashin Challenge et ludothèque

Pour célébrer la peinture (le thème du fil rouge 2025/2026), la médiathèque vous propose de participer au SHASHIN CHALLENGE (=challenge photo) en reproduisant une œuvre picturale liée au Japon ou une vignette de manga.

D’autres jeux vous seront proposés autour du Japon tout l’après-midi.

Sur inscription, à partir de 7 ans

Mercredi 18 février de 14h30 à 16h30 à la médiathèque Découverte du Kintsugi avec Emmanuelle René-Hubert

Emmanuelle René-Hubert vous invite à découvrir l’art du Kintsugi Cet art signifiant jointure en or en japonais, permet de restaurer des objets cassés ou abîmés en recollant les morceaux avec une préparation en poudre d’or.

Cette méthode permet de mettre en valeur la fragilité et les imperfections des objets en les sublimant.

Sur inscription, à partir de 8 ans

Mercredi 18 février de 16h30 à 18h30 à la salle polyvalente Projection d’un film japonais

Découvrez un monument du cinéma d’animation japonais, en lien avec le thème du fil rouge SaYONNE’ara Peinture et manga.

Séance sur inscription, à partir de 15 ans

Vendredi 20 février de 14h à 16h à la salle polyvalente Tournois Jeux vidéo Dragon Ball Fighter Z

Dans le cadre de la semaine Quand le Japon s’invite dans vos bibliothèques , la médiathèque la Ruche vous propose un tournoi de jeu vidéo autour du célèbre Dragon Ball FighterZ ! 20 adversaires, un seul gagnant. A vous de jouer !

Sur inscription, à partir de 12 ans

Samedi 21 février de 11h à 12h Histoire en kamishibaï & atelier créatif

Découvrez une histoire en kamishibaï, ce fameux théâtre de conte japonais, autour d’une célèbre légende japonaise. Un atelier créatif vous sera proposé à l’issue de ce conte.

Sur inscription, à partir de 7 ans .

Médiathèque La Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 88 13

