Quand le jardin chinois rencontre la France: le regard du photographe Bowen Hou Bureau d’art et de recherche | Qsp galerie Roubaix 1 – 29 mars Entrée libre

Regards photo sur le jardin chinois au sein du parc du Louvre Lens. Exposition du 1er au 29 mars Vernissage le 28 mars. DiM’Bar les dimanches 1er & 29 mars Lecture à haute voix, atelier créatif

L’Institut Confucius de l’Artois vous convie à «Quand le jardin chinois rencontre la france : le regard du photographe Bowen HOU».

Fort d’une solide formation en conception architecturale, Hou Bowen apporte à sa pratique une double perspective unique. De 2008 à 2013, il a exercé comme architecte à l’Institut de conception et d’aménagement architectural de l’Université de Nanjing, avant de se consacrer pleinement à la photographie et au film d’architecture.

Son expérience en conception lui permet de saisir pleinement le rôle fondamental de la pensée conceptuelle en architecture, ainsi que la diversité des approches conceptuelles. Son travail photographique et cinématographique s’inspire de la vision originale des architectes avec lesquels il collabore : sur le terrain, il extrait les concepts de conception des formes spatiales, des contextes du site, du tissu urbain et du comportement humain, les traduisant en expressions nuancées qui vont de la documentation objective à une résonance poétique et émotionnelle.

Au-delà de la simple capture de la forme, Hou se fait observateur du temps et des usages, saisissant la manière dont les gens habitent les espaces architecturaux. Son œuvre révèle comment les bâtiments s’intègrent à l’environnement architectural contemporain et au paysage rural-urbain plus vaste, invitant les spectateurs à ressentir la profondeur du temps au sein de chaque image.

Le corpus d’œuvres qu’il présente a été créé dans le cadre d’une résidence de travail par la prise de photos et de vidéos simultanées du « Jardin Illumination » de l’architecte Leng Tian. Les photographies exposées, réalisées en octobre 2025, apparaissent donc pour l’artiste comme des images figées extraites des vidéos. Ainsi, certaines de ces images sont agencées chronologiquement, selon une séquence logique, leur conférant une extension narrative qui se déploie aussi bien vers l’avant que vers l’arrière. Accorder un tel espace d’imagination aux images est primordial à ses yeux : cela peut susciter des émotions différentes chez différents spectateurs et même leur permettre de percevoir un monde au-delà de l’image elle-même. J’appelle cela la vitalité inhérente au cadre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-01T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-29T19:00:00.000+02:00

1

Eric.le.bar@free.fr

Bureau d’art et de recherche | Qsp galerie 112 avenue jean lebas 59100 roubaix Centre Roubaix 59100 Nord



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

