Quand le jardin dialogue avec les sens, le regard en mouvement, Les Jardins de l’Imaginaire, Terrasson-Lavilledieu

Quand le jardin dialogue avec les sens, le regard en mouvement 6 et 7 juin Les Jardins de l’Imaginaire Dordogne

Entrée gratuite. Bracelet nécessaire pour la visite à retirer à la billetterie située en contrebas des Jardins, place de Genouillac.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

C’est au cours d’une déambulation libre que la vue sera au cœur de l’expérience invitant chaque visiteur à une exploration sensorielle des Jardins de l’Imaginaire, jardins en terrasses situés sur la hauteur de la ville de Terrasson.

Cette promenade transforme le jardin en parcours immersif, où chaque tableau révèle une lecture originale et multisensorielle du paysage.

Des visites guidées à heure fixe complètent cette découverte, permettant d’approfondir la compréhension des 13 tableaux et de la mise en scène paysagère.

Les Jardins comportent des dénivelés et des escaliers.

Les Jardins de l’Imaginaire Place de Genouillac, 24120 Terrasson-Lavilledieu, France Terrasson-Lavilledieu 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553508682 http://www.jardins-imaginaire.com Imaginés en 1996 par l’Atelier Paysage Land, ces jardins se déclinent à travers 13 tableaux étonnants. Installés sur des terrasses surplombant la ville, la visite guidée propose un voyage au pays des cinq sens. Kathryn Gustafson, architecte paysagiste, inspirée par les cinq sources présentes sur le site, met alors en scène l’eau sous toutes ses formes. Celle-ci jaillit, coule ou circule, bruyamment ou de manière imperceptible, créant ainsi un univers sonore varié. Plus loin, Ian Ritchie, architecte, capte les couleurs changeantes du ciel avec le toit en verre de sa serre en pierres sèches, verre et métal. Dix girouettes géantes créées par l’artiste Peter Forakis indiquent la direction du vent tandis qu’un ruban d’or aérien serpente entre les arbres et semble guider le regard. Tour à tour, le bois sacré, le tunnel végétal, la roseraie ou le jardin des topiaires offrent des atmosphères particulières et diversifiées. Tout en douceur et en courbes, le jardin de mousse est une invitation aux caresses. Dominant la vallée de la Vézère, ces jardins contemporains dialoguent avec la ville ancienne en contrebas.

Exploration sensorielle !

©mairie de Terrasson