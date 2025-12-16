QUAND LE LIVRE DIALOGUE AVEC LA DANSE Gignac
QUAND LE LIVRE DIALOGUE AVEC LA DANSE
Début : 2026-01-20
2026-01-20
Performance artistique par José Abimbim, artiste.
English :
Performance art by artist José Abimbim.
