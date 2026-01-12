Quand Le Non Ouvre Des Portes Spectacle & ateliers Salle des Consuls Monflanquin

Quand Le Non Ouvre Des Portes Spectacle & ateliers

Salle des Consuls Rue des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Spectacle suivi d’un atelier théâtre et d’un atelier créatif. A partir de 3 ans.

Un moment créatif et enrichissant autour de la parentalité, des émotions et de l’expression.

Spectacle suivi d’un atelier théâtre et d’un atelier créatif.

A partir de 3 ans.

Un moment créatif et enrichissant autour de la parentalité, des émotions et de l’expression.

Pourquoi le non ?

Le non est une clé essentielle pour grandir et communiquer. Apprendre à dire et à entendre non est un défi pour les enfants comme pour les adultes. Cette journée vise à explorer ce mot si particulier de manière ludique et bienveillante.

Entre théâtre et atelier créatif en famille crayons, ciseaux, colle, improvisation, et votre imagination au service de l’expression libre avec Ariane Legal, réalisatrice du documentaire En quête de douceur, et Audrey Arco Lucas, comédienne.

Participez à un moment unique en découvrant un spectacle de théâtre de papier et de tréteaux, inspiré de l’album jeunesse, Ça suffit, Mammouth ! de Micaela Chirif et mis en scène par la compagnie Ribambelle. .

Salle des Consuls Rue des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Quand Le Non Ouvre Des Portes Spectacle & ateliers

Show followed by a theater workshop and a creative workshop. Ages 3 and up.

A creative and enriching experience based on parenthood, emotions and expression.

L’événement Quand Le Non Ouvre Des Portes Spectacle & ateliers Monflanquin a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Coeur de Bastides