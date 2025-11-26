Quand le numérique influence notre mental comprendre, agir, respirer ! Amphi René Cassin Sciences Po Aix Aix-en-Provence

Quand le numérique influence notre mental comprendre, agir, respirer !

Mercredi 26 novembre 2025 de 18h15 à 20h. Amphi René Cassin Sciences Po Aix 25 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Cette conférence propose de décrypter les mécanismes du stress digital, de la comparaison sociale, de l’hyperconnexion ou encore du cyberharcèlement, à partir des recherches les plus récentes.

Stress digital, hyperconnexion, FOMO, cyberharcèlement les pièges du numérique sont nombreux.

Le numérique nous accompagne partout il nous connecte, nous informe, nous stimule… mais il peut aussi, subtilement, peser sur notre moral, notre concentration et notre confiance en nous.

Elle offre également des pistes concrètes pour repenser nos usages et développer une véritable intelligence numérique.



Intervenante Marie-Pierre Fourquet-Courbet, Professeure en Sciences de l’Information et de la Communication, Aix-Marseille Université, chercheure à l’IMSIC et enseignante à l’EJCAM. .

Amphi René Cassin Sciences Po Aix 25 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence 13625 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 04 70 00

English :

This conference will decipher the mechanisms of digital stress, social comparison, hyperconnection and cyberbullying, based on the latest research.

German :

In diesem Vortrag werden die Mechanismen von digitalem Stress, sozialem Vergleich, Hypervernetzung oder Cybermobbing anhand der neuesten Forschungsergebnisse entschlüsselt.

Italiano :

Questa conferenza si propone di decifrare i meccanismi dello stress digitale, del confronto sociale, dell’iperconnessione e del cyberbullismo, sulla base delle ultime ricerche.

Espanol :

Esta conferencia pretende descifrar los mecanismos del estrés digital, la comparación social, la hiperconexión y el ciberacoso, basándose en las últimas investigaciones.

