Quand le Prieuré reprend vie... Prieuré de Thomery Thomery

Quand le Prieuré reprend vie… Dimanche 21 septembre, 14h00 Prieuré de Thomery Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Poussez la grille de l’ancien Prieuré de Thomery, bâtisse longtemps inoccupée qui accueille aujourd’hui un premier habitat pour adultes en situation de fragilités conçu par Maison des Cultures.

Labellisés « Petits patrimoines naturels » par la Région Ile-de-France, les jardins s’inscrivent dans une réhabilitation respectueuse de la biodiversité et de l’histoire du site à travers une dynamique de chantiers participatifs.

Venez visiter les ateliers et les jardins et découvrir le projet social, architectural et paysager développé sur ce site, ouvert exceptionnellement.

Prieuré de Thomery 34 rue Victor-Hugo 77810 Thomery Thomery 77810 Seine-et-Marne Île-de-France

Visite libre

Ville de Thomery