Quand le rire crée du lien Kawaa Daumesnil Paris

Viens booster tes défenses immunitaires, libérer tes endorphines et remettre ton corps en mouvement avec le yoga du rire.

1 heure de partage, de bonne humeur et de lâcher prise

Pas besoin de connaître des postures de yoga. Seuls des exercices de rire (rire sans raison) et de respiration sont pratiqués.

On commencera par une petite présentation et une mise en mouvement : réveil musculaire, étirements et respirations pour se mettre dans l’ambiance. Ensuite on passera par les fameux exercices de rire nécessaires au relâchement des tensions (pendant lesquels on force le rire jusqu’à ce qu’il apparaisse naturellement) et on finira par la méditation du rire, grand moment de fous rires collectifs.

Avant de clôturer, une petite relaxation pour intégrer tous les bénéfices du rire.

Et parce que le rire crée du lien, on reste après l’atelier pour papoter autour d’un verre

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‍ Format : atelier collectif, suivi d’un temps libre de papotage

Organisatrice : Valentina, exploratrice des possibles et animatrice de yoga du rire. Avec son asso Accent vers le haut, elle aime créer des espaces chaleureux et décalés où le lien, le bien-être et la joie sont au cœur. À travers le rire, elle partage une approche ludique du mieux-être, à la fois légère et puissante.

⏰ Déroulé :

19h – accueil autour d’un verre chez Kawaa

19h30 – 20h30 – atelier yoga du rire

20h30 – 21h30 – papotage libre selon affinités

‍♀️ Matériel : prévoir une tenue confortable, une bouteille d’eau, ton propre tapis de yoga si tu en as un (sinon une serviette ou un paréo pour la partie allongée).

Participants : minimum 8, maximum 20

NB : l’atelier ne pourra avoir lieu qu’à partir de 8 inscrit·es. Si ce seuil n’est pas atteint, il sera annulé (snif), alors parle-en autour de toi

Tarif : 10€ avec 1 conso comprise. Pour réserver sa place, inscription obligatoire sur HelloAsso.

Et si on mettait un peu plus de rire (et de rencontres) dans nos vies ?

Le mardi 21 avril 2026

de 19h00 à 21h30

payant

10€ avec une conso comprise

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-21T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-22T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-21T19:00:00+02:00_2026-04-21T21:30:00+02:00

Kawaa Daumesnil 24 avenue de Daumesnil 75012 Paris

accentverslehaut@gmail.com



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