Quand le roman passe la rampe Avec Patrice Dehent Chartres
Quand le roman passe la rampe Avec Patrice Dehent Chartres samedi 22 novembre 2025.
Quand le roman passe la rampe Avec Patrice Dehent
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-22 16:00:00
fin : 2025-11-22 16:30:00
Date(s) :
2025-11-22
Le comédien Patrice Dehent jouera des extraits de Contes Normands et Parisiens de Maupassant, L’Assommoir de Zola et Les Misérables de Hugo.
Un avant-goût des pièces qui seront jouées au Portail Sud du 4 au 6 décembre. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
Actor Patrice Dehent will perform excerpts from Maupassant’s Contes Normands et Parisiens , Zola’s L’Assommoir and Hugo’s Les Misérables .
German :
Der Schauspieler Patrice Dehent wird Auszüge aus Contes Normands et Parisiens von Maupassant, L’Assommoir von Zola und Les Misérables von Hugo spielen.
Italiano :
L’attore Patrice Dehent interpreterà estratti dai Contes Normands et Parisiens di Maupassant, L’Assommoir di Zola e Les Misérables di Hugo.
Espanol :
El actor Patrice Dehent interpretará extractos de Contes Normands et Parisiens de Maupassant, L’Assommoir de Zola y Les Misérables de Hugo.
L’événement Quand le roman passe la rampe Avec Patrice Dehent Chartres a été mis à jour le 2025-11-07 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES