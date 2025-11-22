Quand le roman passe la rampe Avec Patrice Dehent Chartres

Quand le roman passe la rampe Avec Patrice Dehent

Début : Samedi 2025-11-22 16:00:00

fin : 2025-11-22 16:30:00

2025-11-22

Le comédien Patrice Dehent jouera des extraits de Contes Normands et Parisiens de Maupassant, L’Assommoir de Zola et Les Misérables de Hugo.

Un avant-goût des pièces qui seront jouées au Portail Sud du 4 au 6 décembre. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Actor Patrice Dehent will perform excerpts from Maupassant’s Contes Normands et Parisiens , Zola’s L’Assommoir and Hugo’s Les Misérables .

German :

Der Schauspieler Patrice Dehent wird Auszüge aus Contes Normands et Parisiens von Maupassant, L’Assommoir von Zola und Les Misérables von Hugo spielen.

Italiano :

L’attore Patrice Dehent interpreterà estratti dai Contes Normands et Parisiens di Maupassant, L’Assommoir di Zola e Les Misérables di Hugo.

Espanol :

El actor Patrice Dehent interpretará extractos de Contes Normands et Parisiens de Maupassant, L’Assommoir de Zola y Les Misérables de Hugo.

