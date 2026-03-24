Quand le street art s’invite à Libourne Libourne
Quand le street art s’invite à Libourne Libourne lundi 13 avril 2026.
Quand le street art s’invite à Libourne
Place Joffre Libourne Gironde
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-13 2026-04-15 2026-04-21 2026-05-15
Envie de découvrir Libourne, le fil de son histoire, son évolution et son actualité ? Amusez-vous autour d’un parcours street-art dans un musée à ciel ouvert qui colore la ville. Une visite originale pour éveiller la curiosité à tout âge.
– Visite guidée familiale pour première approche sur le street art
– Mosaïque, fresque murale, sculpture …
– Osez découvrir ces artistes de rue
– Validation de la visite si 4 personnes inscrites minimum, arrêt des ventes la veille à 17h si minimum non atteint .
Place Joffre Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 51 15 04 bienvenue@tourisme-libournais.com
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L’événement Quand le street art s’invite à Libourne Libourne a été mis à jour le 2026-03-26 par OTI du Libournais