Quand le street art s’invite à Libourne

Place Joffre Libourne Gironde

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-15 2026-04-21 2026-05-15

Envie de découvrir Libourne, le fil de son histoire, son évolution et son actualité ? Amusez-vous autour d’un parcours street-art dans un musée à ciel ouvert qui colore la ville. Une visite originale pour éveiller la curiosité à tout âge.

– Visite guidée familiale pour première approche sur le street art

– Mosaïque, fresque murale, sculpture …

– Osez découvrir ces artistes de rue

– Validation de la visite si 4 personnes inscrites minimum, arrêt des ventes la veille à 17h si minimum non atteint .

Place Joffre Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 51 15 04 bienvenue@tourisme-libournais.com

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English : Quand le street art s’invite à Libourne

L’événement Quand le street art s’invite à Libourne Libourne a été mis à jour le 2026-03-26 par OTI du Libournais