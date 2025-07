Quand le Sud vient à la rencontre de la Bourgogne La Greffière La Roche-Vineuse

La Greffière Château de la Greffière La Roche-Vineuse Saône-et-Loire

Début : 2025-07-13 10:00:00

fin : 2025-07-13 18:00:00

2025-07-13

Un bel événement en perspective au Château de la Greffière ! Une charmante rencontre entre les saveurs du sud de la France et les délices de la Bourgogne vous attende.

Le dimanche 13 juillet 2025, vous aurez l’occasion de :

– Déguster une belle sélection de vins, avec les incontournables Bourgogne du Château de la Greffière et les vins fruités du Beaujolais du Domaine des Fonds. Vous pourrez également découvrir les vins de la Drôme avec Clairmont, les Côtes du Rhône Villages de Mas des Escarades, et les vins du Languedoc-Roussillon avec Le Pas de la Dame.

– Savourez les fruits de la Drôme. Abricots gorgés de soleil, pêches juteuses, melons sucrés… une explosion de saveurs estivales. Sans oublier les rafraîchissants jus de fruits !

– Partager un moment de convivialité autour d’un savoureux jambon à la broche pour le déjeuner. Réservation conseillée https://forms.gle/uacfWdZZuT85kmmL8

– Explorer d’autres produits artisanaux tels que l’huile d’olive, des olives de bouche ainsi que de la tapenade du Muscardin. Découvrez la typicité des fromages locaux (AOP Maconnais et Charolais…) de Chevenet, l’originalité des bières artisanales de Two Dudes, et la douceur des miels et bougies du Rucher de la Cadole.

Ça promet une journée conviviale et riche en découvertes gustatives au cœur de la Bourgogne, à La Roche-Vineuse ! .

La Greffière Château de la Greffière La Roche-Vineuse 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 37 79 11 tourisme@chateaudelagreffiere.com

