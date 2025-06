Quand le Sud vient à la rencontre de la Bourgogne Château De La Greffière La Roche-Vineuse 13 juillet 2025 07:00

Saône-et-Loire

Quand le Sud vient à la rencontre de la Bourgogne Château De La Greffière 500 route de verze La Roche-Vineuse Saône-et-Loire

Le dimanche 13 juillet 2025, le Château de la Greffière à La Roche-Vineuse organise une rencontre gourmande! Venez découvrir l’alliance des saveurs du sud de la France et de la Bourgogne. Dégustation de vins du Château de la Greffière et autres. Profitez également de fruits de la Drôme, d’un déjeuner jambon à la broche, et d’un marché artisanal. Une journée conviviale et riche en découvertes vous attend. .

Château De La Greffière 500 route de verze

La Roche-Vineuse 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 37 79 11 tourisme@chateaudelagreffiere.com

