Seebach

Quand le vignoble rencontre le folklore

116 rue des Églises Seebach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-28 19:00:00

fin : 2026-08-30 01:00:00

Date(s) :

2026-08-28 2026-08-29

Animations dans un magnifique écrin d’antan qu’est le corps de ferme de la Maison Jülg. L’occasion parfaite pour renouer avec de belles traditions sublimées par quelques verres de vin. Restauration typique alsacienne.

Plongez dans une ambiance authentique où les traditions viticoles rencontrent le charme du folklore local ! Le temps d’un week-end, une cour de ferme se transforme en lieu de fête et de partage. 0 .

116 rue des Églises Seebach 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 38 95 57 folklore.seebach@orange.fr

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English :

Events in a magnificent old-fashioned setting, the farmhouse of the Jülg House. The perfect occasion to renew with beautiful traditions sublimated by a few glasses of wine. Typical Alsatian catering.

L’événement Quand le vignoble rencontre le folklore Seebach a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme de l’Alsace Verte