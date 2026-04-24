Arudy

Quand le village s’endort, découvrez les mystères de la nuit

34 Rue Baulong Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:00:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Qui se cache dans les villages de la vallée une fois la nuit tombée ?

Quel impact avons nous sur leur vie nocturne ?

Places limitées. Réservation et renseignements au 05 59 05 41 59 ou evenement@pyrenees-parcnational.fr .

34 Rue Baulong Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 41 59 evenement@pyrenees-parcnational.fr

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English : Quand le village s’endort, découvrez les mystères de la nuit

L’événement Quand le village s’endort, découvrez les mystères de la nuit Arudy a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées