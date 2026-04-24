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Quand le village s’endort, découvrez les mystères de la nuit Arudy

Quand le village s’endort, découvrez les mystères de la nuit Arudy

Quand le village s’endort, découvrez les mystères de la nuit Arudy jeudi 7 mai 2026.

Adresse : 34 Rue Baulong

Ville : 64260 Arudy

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Arudy

Quand le village s’endort, découvrez les mystères de la nuit

34 Rue Baulong Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 20:00:00
fin : 2026-05-07

Date(s) :
2026-05-07

Qui se cache dans les villages de la vallée une fois la nuit tombée ?
Quel impact avons nous sur leur vie nocturne ?
Places limitées. Réservation et renseignements au 05 59 05 41 59 ou evenement@pyrenees-parcnational.fr   .

34 Rue Baulong Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 41 59  evenement@pyrenees-parcnational.fr

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English : Quand le village s’endort, découvrez les mystères de la nuit

L’événement Quand le village s’endort, découvrez les mystères de la nuit Arudy a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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