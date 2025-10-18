QUAND LE VIN RENCONTRE L’HUMOUR Villespassans

QUAND LE VIN RENCONTRE L’HUMOUR

La bar à vins vous accueille pour une soirée « stand up » ambiance comedy club. Un vigneron Vignobles & Découvertes vous accompagnera toute la soirée. Au programme échanges, rencontres, rires et dégustations.

A l’occasion de Vignobles en Scène, vivez une soirée hors du commun au Pied de la Lune !

Le bar à vins » Le Pied de la Lune » est situé dans une ancienne cave viticole familiale de 1900, restauré et rénové dans un mélange subtil art déco et vintage.

Nous vous accueillons pour une spéciale « stand up’, dans une ambiance comedy club.

Le domaine Vignobles & Découvertes La Bosque vous accompagnera tout au long de la soirée.

Au programme échanges, rencontres, rires et dégustations ! .

6 Route de Saint-Chinian Villespassans 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 24 36 48 lepieddelalune34@gmail.com

English :

The wine bar welcomes you for an evening of stand-up comedy. A Vignobles & Découvertes winemaker will accompany you throughout the evening. On the program: exchanges, encounters, laughter and tastings.

German :

Die Weinbar empfängt Sie zu einem « Stand up »-Abend mit Comedy-Club-Atmosphäre. Ein Winzer von Vignobles & Découvertes wird Sie den ganzen Abend über begleiten. Auf dem Programm stehen: Austausch, Begegnungen, Lachen und Verkostungen.

Italiano :

L’enoteca vi accoglie per una serata all’insegna della stand-up comedy. Un enologo di Vignobles & Découvertes sarà a disposizione per tutta la serata. In programma: discussioni, incontri, risate e degustazioni.

Espanol :

El bar de vinos le da la bienvenida a una noche de comedia. Un enólogo de Vignobles & Découvertes estará presente durante toda la velada. En el programa: debates, encuentros, risas y degustaciones.

