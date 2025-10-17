Quand l’écriture libère la parole Mairie du 17e arrondissement Paris

Quand l’écriture libère la parole Mairie du 17e arrondissement Paris vendredi 17 octobre 2025.

L’association Expressions Plurielles Caraïbes France propose une soirée exceptionnelle, autour de deux auteurs antillais, Emmanuel de

Reynal et Steve Fola-Gadet, et avec l’éclairage de la psychiatre psychanalyste Jeanne Wiltord, cette rencontre explorera une question essentielle :

comment la littérature peut-elle devenir un espace où se libère la parole, où

se rencontrent les différentes composantes de la société antillaise ?

Rencontres littéraires et débats – L’association Expressions Plurielles Caraïbes France vous convie à une soirée exceptionnelle consacrée aux voix littéraires antillaises et à leur capacité à ouvrir des espaces de dialogue.

Le vendredi 17 octobre 2025

de 17h00 à 20h30

gratuit

L’événement est gratuit. La réservation est oblIgatoire via ce lien : https://www.expressionscaraibes.com/inscription

Tout public.

Mairie du 17e arrondissement 16-20 rue des Batignolles 75017 6 rue d’ArmailléParis

https://www.expressionscaraibes.com/rencontre-litteraire info.expressionscaraibes@gmail.com