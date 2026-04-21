Marsillargues

QUAND L’ÉLECTRO FAIT VIBRER LES PIERRES DU CHÂTEAU DE MARSILLARGUES

Passage Nogaret Marsillargues Hérault

Tarif : 21 – 21 – 21 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Le 16 mai 2026

de 12h à 00h

Château Guillaume de Nogaret, Marsillargues, France

Le samedi 16 mai, la cour du Château Guillaume de Nogaret à Marsillargues accueille la 5e édition du Festival Electro O Château.

De midi à minuit, l’événement investit la cour principale du monument dans un format “Boiler Room” immersif, avec une scène 360° placée au cœur du public pour une proximité maximale entre artistes et festivaliers.

Plus d’une dizaine de DJ se succéderont tout au long de la journée, mêlant figures internationales et talents locaux. À l’affiche Faul & Wad, Nico de Andrea, Baron, Adassiya, Black Accord, Camilo Salazar, Capi, Greg Herma, Vigouroux et Zak.

Une journée festive et conviviale.

Au-delà de la musique, le Festival O Château mise sur une expérience complète. Foodtrucks et stands seront installés sur place pour permettre au public de se restaurer, se détendre et profiter de l’événement. Un rendez-vous immanquable pour les amateurs de house et d’électro du territoire.

‣ Electronic music

‣ Scène 360°

‣ Food Truck variés

‣ Sélection de vins locaux

‣ Bar à Bières

‣ Bar à Cocktail

‣ Stand de Tatouage

‣ Mineur interdit .

Passage Nogaret Marsillargues 34590 Hérault Occitanie

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English :

May 16, 2026

from 12h to 00h

Château Guillaume de Nogaret, Marsillargues, France

L’événement QUAND L’ÉLECTRO FAIT VIBRER LES PIERRES DU CHÂTEAU DE MARSILLARGUES Marsillargues a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 OT PAYS DE LUNEL