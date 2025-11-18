Quand les animaux prennent la parole ! Les Champs Libres Rennes

Quand les animaux prennent la parole ! Les Champs Libres Rennes Mardi 18 novembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Les animaux sont loin de ne communiquer que pour signaler leur identité, leur localisation ou leur émotion.

Le langage est-il le propre de l’Humain ou sommes-nous trop égocentrés de le penser ?

C’est un comportement social si complexe qu’il est difficile de défendre l’idée que son émergence est récente dans l’évolution. Les éthologistes donnent la parole aux animaux afin de décoder les capacités langagières que nous partageons avec eux. Les étourneaux et les baleines ont des dialectes, les macaques conversent, les éléphants imitent.

Les suricates font référence à des dangers qu'ils perçoivent et les chimpanzés combinent des sons de façon syntaxique avec une intention d'informer certains partenaires. Les animaux ont des choses à nous « dire » sur le sujet, cela ne fait aucun doute !

**Une conférence d’Alban Lemasson et Maël Leroux, enseignants-chercheurs en éthologie à l’Université de Rennes, spécialisés dans l’étude de la communication des primates**, organisée dans le cadre des Mardis de l’Espace des sciences.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-18T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-18T22:00:00.000+01:00

https://www.leschampslibres.fr/

Les Champs Libres 10, cours des alliés rennes Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

François Destoc